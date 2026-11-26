U pojedinim srednjim školama na području KS danas, 26. novembra, nastava se odvija onlajn nakon anonimne dojave o mogućoj sigurnosnoj prijetnji.

Kako je objavljeno na jednoj od grupa Vijeća učenika 2026/27, na plavi telefon MUP-a KS zaprimljena je anonimna dojava da će osobe opasane eksplozivom ulaziti u škole.

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Prema navodima iz ove objave, pojedine škole su iz predostrožnosti naložile evakuaciju učenika.

Zbog sigurnosnih mjera, u pojedinim školama nastava je organizirana onlajn.

Portal Radiosarajevo.ba kontaktirao je i jednu od sarajevskih škola, iz koje su potvrdili da su obaviješteni o dojavi koja se odnosi na škole na području KS.

"Dojavljeno nam je da je u KS za sve škole došla dojava. Nas je obavijestila policija i mi smo odmah reagovali zbog sigurnosti i zdravlja radnika i učenika", rečeno je iz ove škole.

Za sada nema zvanične potvrde svih navoda iz objave, a više informacija o ovom slučaju očekuje se od nadležnih institucija.

Iz MUP-a KS su kazali da trenutno ne raspolažu konkretnim informacijama o ovom slučaju.

"Ne raspolažemo konkretnim informacijama o ovom slučaju. Međutim, ukoliko je dojava zaprimljena, škole postupaju u skladu s već ustaljenim protokolom. On podrazumijeva pregled objekta, ali ne nužno i evakuaciju", kazala je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić za portal Radiosarajevo.

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Protokol predviđa pregled školskog objekta, kako bi se utvrdilo postoji li eventualna sigurnosna prijetnja.

Važno je naglasiti da postupanje po protokolu ne podrazumijeva nužno i evakuaciju učenika i zaposlenika, već se mjere određuju u skladu s procjenom nadležnih službi.

Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon što nadležne institucije utvrde sve okolnosti.