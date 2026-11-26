Autor:ATV redakcija
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Mandatar Igor Dodik razgovara u Banjaluci sa predstavnicima Srba iz Federacije BiH.
U okviru konsultacija za sastav nove vlade Republike Srpske, Dodik je prethodno danas razgovarao sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača, kao i sa delegacijom Saveza opština i gradova Srpske.
Nakon sastanka sa predstavnicima Srba iz FBiH, Dodik će u 13.00 časova obaviti konsultacije sa predstavnicima Koalicije za državu.
Mandatar će po završetku svih konsultacija dati izjavu za novinare.
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