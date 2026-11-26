Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 37. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske, kojim se propisuje da Radio-televizija Republike Srpske ima status javnog preduzeća od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Zakon propisuje da je obezbjeđenje i emitovanje programa RTRS-a, informisanje građana i funkcionalnost sistema od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Propisuje se i mogućnost uspostavljanja saradnje RTRS-a sa Medijskim sistemom Republike Srpske (SRNA) kroz međusobno pružanje materijalno-tehničke, organizacione i druge podrške, potpisivanjem posebnog Sporazuma o međusobnoj saradnji i pružanju podrške radi obezbjeđivanja kontinuiteta obavljanja djelatnosti RTRS-a i SRNE.

Pravobranilaštvo Republike Srpske određeno je da zastupa RTRS pred sudovima i drugim nadležnim organima, preduzima pravna sredstva radi zaštite i ostvarivanja imovinskih prava i interesa, te vrši i druge poslove određene Zakonom o Pravobranilaštvu Republike Srpske.