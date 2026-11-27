Autor:ATV redakcija
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U pucnjavi koja se jutros oko 8.30 dogodila u Banatskoj ulici u zagrebačkoj Dubravi povrijeđen je muškarac, saopštila je zagrebačka policija.
Prema pisanju Indeksa.hr, riječ je o kontroverznom preduzetniku Robertu Paliću.
Palić je na ulici povrijeđen hicima iz vatrenog oružja te je medicinski zbrinut, a težina njegovih povreda zasad nije poznata.
Palić je već ranije bio meta oružanog napada u Zagrebu, a prema nezvaničnim informacijama, jutros je ranjen u noge.
Ovaj preduzetnik ranjen je u dvorištu ispred kuće i više nije imao policijsku zaštitu, koja mu je bila dodijeljena nakon prošlogodišnje pucnjave.
Palić je 19. marta 2025. godine teško ranjen u pucnjavi ispred ugostiteljskog objekta „Mrak“ u zagrebačkoj Dubravi, kada mu je maskirani napadač ispalio nekoliko hitaca u noge.
Prema tadašnjim informacijama iz istrage, napad se upućenim krugovima tumačio kao upozorenje Paliću.
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