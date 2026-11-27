Broj oboljelih od kovida 19 i sezonskog gripa je u porastu, piše portpal "Ekatimerini".

Tokom protekle sedmice, dva pacijenta su preminula od kovida, a jedan od gripa.

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Prema posljednjim podacima, broj oboljelih od kovida 19 u Grčkoj je u znatnom porastu.

U bolnice su prošle sedmice primljena 232 nova pacijenta oboljela od kovida i jedan je povezan na respiratore, a dva su preminula.

Portal ističe da je i broj oboljelih od sezonskog gripa mnogo veći nego u istom periodu prošle godine.

Broj pacijenata oboljelih od grupe u bolnicama porastao je prošle sedmice za 115, dok je prethodne sedmice stiglo 90 ljudi.

Od početka oktobra registrovano je 20 težih slučajeva grupa, uz šest preminulih, prenosi Srna.

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