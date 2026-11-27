Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) privela je rusku državljanku u Donjeckoj Narodnoj Republici koja je planirala teroristički napad na visokog vojnog oficira koga je Kijev prethodno pokušao da ubije sa tri drona "Baba Jaga".

"Pripadnici FSB-a u Donjecku spriječili su nezakonite aktivnosti ruske državljanke rođene 1997. godine koja je umiješana u planiranje terorističkog napada na visokog ruskog vojnog oficira", saopšteno je iz pres-službe FSB-a.

Nauka i tehnologija Los Anđeles blokirao Guglove funkcije AI na školskim uređajima

U saopštenju se navodi da je kao rezultat istražnih radnji priveden saučesnik ukrajinskih specijalnih službi.

Po nalogu svojih mentora, žena, stanovnik Volnovahe, preselila se u Donjeck.

Tamo je pratila službenika agencije za sprovođenje zakona i prenosila informacije o njegovom kretanju i vozilima koja je koristio ukrajinskoj strani putem mesindžera "Vocap".

Da bi eliminisao ruskog oficira, neprijatelj je upotrijebio tri udarna drona "Baba Jaga" opremljena domaćim visokoeksplozivnim zapaljivim uređajima.

"Ove dronove neutralisao je sistem za elektronsko ratovanje, a deaktivirali su ih stručnjaci FSB-a za deaktiviranje bombi", navodi se u saopštenju.

FSB je pojasnila da je pritvorena žena uspostavila kontakt sa predstavnicima ukrajinskih obavještajnih agencija putem aplikacije za razmjenu poruka "Telegram" i da im je prosljeđivala informacije o lokacijama jedinica ruske vojske u okrugima Volnovaha i Mariupolj.

Hronika Banjalučanin osumnjičen da je pretukao ženu nakon svađe u saobraćaju

Istražioci su pokrenuli krivični postupak po članu 275 Krivičnog zakonika Rusije /veleizdaja/.

Federalna služba bezbjednosti je još jednom upozorila da ukrajinske obavještajne službe aktivno pretražuju internet, društvene mreže i aplikacije za razmjenu poruka kao što su "Telegram" i "Vocap" u potrazi za osobama koje mogu počiniti nezakonita djela protiv bezbjednosti Rusije, prenosi TASS.

FSB upozorava da će sve osobe koje su pristale da sarađuju sa neprijateljem biti identifikovane, krivično odgovorne i suočiće se sa kaznom koju zaslužuju.

(Srna)