Američka policija traga za 26-godišnjom trudnicom koja je iskoristila trenutak nepažnje službenika i pobjegla, a građanima je izdato upozorenje da joj ne prilaze.

Trudna zatvorenica pobjegla je policijskoj pratnji u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko nakon što je otela policijsko vozilo kojim su je prevozili u zatvor sa prenatalnog pregleda, saopštila je tamošnja zatvorska uprava.

Rebeka Tejlor sjela je za volan „dodž džornija“ i odvezla se kada se tim zadužen za prevoz nje i još jedne zatvorenice zaustavio kako bi kupio hranu u Albukerkiju.

Zatvorska uprava saopštila je da su vozilo i njen zatvorski kombinezon naknadno pronađeni, ali Tejlor je i dalje u bjekstvu. U zatvoru je bila zbog višestrukih optužbi za krađe i provale.

Zbog trudnoće nije bila vezana

Druga zatvorenica, koja se takođe vraćala sa prenatalnog pregleda, uspjela je izaći iz automobila.

Zatvorska uprava saopštila je da je u toku potraga u kojoj učestvuje više službi, piše Bi-Bi-Si.

Tejlor je trenutno u drugom tromjesečju trudnoće, zbog čega tokom prevoza nije bila vezana, rekla je glasnogovornica zatvorske uprave Britani Roembah.

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"Prema trenutnim saznanjima, jedan službenik bio je uz vozilo, ali se u trenutku incidenta nije nalazio u njemu", rekla je ona.

Nakon bjekstva zatvorenice svi zatvori u Novom Meksiku bili su pod režimom potpunog zatvaranja, koji je ukinut u četvrtak u 6 časova ujutru.

Međutim, u zatvoru „Vestern Nju Meksiko korekšns fasiliti“, u kojem je Tejlor služila zatvorsku kaznu, kretanje će i dalje biti ograničeno, a posjete trenutno nisu dozvoljene.

Građani su upozoreni da ne prilaze Rebeki Tejlor ako je ugledaju, nego da odmah pozovu policiju.