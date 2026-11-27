Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da ne zna da li će ruski lider Vladimir Putin prisustvovati samitu Grupe G20 narednog mjeseca na Floridi, ali da, ukoliko ta odluka od njega zavisi i da želi da dođe, on bi mogao doći.

"Ukoliko želi da dođe, to sigurno i može. Da se ja pitam, volio bih da bude tu", izjavio je Tramp, navodeći da pojedini ne bi željeli da vide Putina na samitu G20 14. i 15. decembra i izrazio je sumnju da bi i sam Putin želio da dođe.

Iz Kremlja je juče saopšteno da još nije donijeta odluka o učešću Putina na samitu.

Ruski lider je nakon susreta sa Trampom prošle sedmice izjavio da će razmotriti mogućnost prisustvovanja sastanku ali da će, tokom donošenja odluke o eventualnom dolasku u Ameriku, pritom morati da u obzir uzme i situaciju u Rusiji.