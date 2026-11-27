Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je sinoć Ukrajince da u narednim danima pažljivo reaguju na signale za vazdušnu opasnost, usljed informacija da Rusija priprema novi masovni napad.

Zelenski je ovo upozorenje uputio u svom večernjem video-obraćanju, prenijela je agencija Ukrinform.

Ukrajinski predsjednik je ranije juče izjavio da, prema obavještajnim podacima, Rusija privodi kraju pripreme za novi masovni napad, čije bi mete ponovo mogli da budu energetski objekti, logistička infrastruktura i objekti od vitalnog značaja u gradovima i naseljima.

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Zelenski je na platformi Iks zahvalio ekipama za popravke, energetskim kompanijama, komunalnim službama i Državnoj službi za vanredne situacije na radu na obnovi snabdijevanja električnom energijom nakon ruskih napada.

Naveo je da ruske snage nastavljaju da gađaju trafostanice, dalekovode i elektroenergetsku mrežu.