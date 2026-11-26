Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta do ponoći će nastaviti konsultacije o budžetu Unije sa pregovaračima koji predstavljaju članice, iako se ne očekuje konačna odluka.

"Konsultacije sa zemljama zakazane su do ponoći, a zatim će u petak biti odlučeno da li se razgovori nastavljaju", rekao je agenciji RIA "Novosti" upućeni izvor.

Planirano je ukupno sedam sastanaka sa različitim grupama država.

Kosta je prije početka samita rekao da očekuje da će dogovor o nacrtu budžeta biti postignut tek krajem godine i da je zadatak da se na današnjim pregovorima približe stavovi članica EU, prenosi Srna.