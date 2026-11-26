Sjedinjene Američke Države obavijestile su saveznike u NATO-u da će odgoditi planirano restrukturiranje svojih vojnih snaga u Evropi. Prema informacijama dvojice diplomata iz NATO-a, Vašington neće ispoštovati zadati rok, 1. decembar, piše Politiko.

Zamjenik američkog ambasadora Skot Odkirk (Scott Oudkirk) izvijestio je saveznike o odgađanju na sastanku izaslanika NATO-a održanom juče. Rekao je da Vašington neće predstaviti reviziju rasporeda snaga na vrijeme za sastanak ministara spoljnih poslova Saveza, koji se održava naredne srijede. Informaciju su potvrdile diplomate koje su o detaljima povjerljivog sastanka govorile pod uslovom anonimnosti.

Ciljevi američke revizije

Reviziju je u junu najavio američki ministar odbrane Pit Hegset. Njome bi trebalo da se analizira nivo prisustva američkih snaga širom Evrope, što uključuje broj vojnika, vojni pristup, prava na baze i dozvole za prelete. Vašington istovremeno nastoji da preusmjeri svoj vojni angažman prema drugim regijama, poput zapadne hemisfere i Indo-Pacifika.

Prošle sedmice zamjenik šefa Pentagona Elbridž Kolbi u Briselu je izjavio novinarima da se SAD i dalje nadaju ispunjenju roka.

„I dalje se nadamo da ćemo ispoštovati rok do 1. decembra – barem da ministar odbrane Pit Hegset dobije završnu reviziju“, rekao je Kolbi.

Ujedno je pohvalio napredak Njemačke, Poljske, Holandije i skandinavskih zemalja, koje su se, kako je rekao, aktivnije uključile i počele više da ulažu u sopstvenu odbranu.

Novi rok nije određen

Diplomate su dodale da SAD nisu navele novi datum za predstavljanje plana. Kao jedan od razloga odgađanja navodi se to što Vašington još obrađuje ponude saveznika za vojne kapacitete koji bi zamijenili postojeću američku opremu i snage. Američko izaslanstvo pri NATO-u nije odgovorilo na upit za komentar.

Među saveznicima se i ranije nagađalo da bi revizija mogla kasniti zbog neizvjesnosti u vezi sa Hegsetovom pozicijom u administraciji, nakon pokušaja njegove smjene poslije izbora za američki Kongres. Obavještenje na zatvorenom sastanku prva je zvanična potvrda da će Vašington zaista odgoditi plan.

Kolbi i drugi američki zvaničnici posljednjih mjeseci posjetili su Rumuniju, Poljsku i Njemačku u okviru priprema za restrukturiranje. Sjedinjene Države trenutno imaju oko 80.000 vojnika raspoređenih u Evropi, od kojih je većina u Njemačkoj, Italiji i Velikoj Britaniji.