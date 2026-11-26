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Foto: Tanjug/AP/Damian Dovarganes

Dio poslova u rafineriji u regiji Džazan u Saudijskoj Arabiji privremeno je obustavljen nakon što je neprijateljski projektil iz vazduha pogodio postrojenje i izazvao požar, saopštilo je Ministarstvo energetike.

U napadu je poginuo nepalski radnik, a povrijeđeno je nekoliko ljudi različitih nacionalnosti, objavile su ranije saudijske vlasti. Vojna koalicija koju predvodi Saudijska Arabija saopštila je da su rafineriju napali jemenski Huti pobunjenici, koji imaju podršku Irana. Koalicija je dodala da će gađanje civila i civilne infrastrukture naići na snažan vojni odgovor, prenosi Srna.

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