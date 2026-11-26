Američki predsjednik Donald Tramp kritikovao je liberale, imigrante i jednu saveznu agenciju u poruci povodom Dana zahvalnosti.

Tramp je u poruci na svojoj platformi "Trut sošl" uputio praznične čestitke ljudima koje je optužio za prevaru, greške ili kriminal.

"Želio bih da poželim srećan Dan zahvalnosti svim onim ljudima koji su tako naporno radili da našu zemlju dovedu do radikalne krajnje ljevice", naveo je Tramp.

Tramp je optužio sopstvenu administraciju za falsifikovanje ekonomskih podataka SAD. Upozorio je na napore neimenovanih osoba da uvedu muslimanski vjerski zakon i nasilno preraspodijele privatnu imovinu.

Takođe je opisao veliki broj američkih imigranata i ljudi somalijskog porijekla kao nezaposlene ili kriminalce.

Pored toga, branio je svoje projekte renoviranja Bijele kuće, rekavši da su ih novinari i građani pogrešno shvatili, prenosi Srna.