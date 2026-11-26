Šef francuske službe za kibernetičku bezbjednost Vensan Strubel upozorio je da se zemlja suočava sa visokim nivoom sajber prijetnji i da će one dodatno rasti.

Strubel je pozvao na ulaganje kolektivnih napora za jačanje odbrane od napada i upozorio da ove prijetnje pogađaju sve u društvu.

"Suočavamo se sa nivoom prijetnje koji je bez presedana, sa intenzitetom kakav nikada ranije nismo doživjeli", rekao je Strubel "Radiju Frans inter".

Francuska se posljednjih mjeseci suočila sa nizom sajber napada usmjerenih na javne institucije i privatne kompanije.

U oktobru je sajber napad poremetio sisteme za hlađenje u oko 700 supermarketa širom zemlje. Supermarketi su morali da bace velike količine hrane, prenosi Srna.