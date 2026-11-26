Ukrajina je dobila 450 miliona dolara od Svjetske banke u okviru dva programa, od kojih je veći dio podržan garancijama Vlade Japana, izjavio je ukrajinski premijer Serhij Korecki.

Korecki je rekao da je riječ o programima za podršku poslovanju i za podršku oporavku.

Među njima je 20.000 preduzetnika i preduzeća dobilo finansiranje i usluge u okviru modernizovanih državnih programa podrške preduzećima.

Ukupno 100.000 zahtjeva podneseno je putem platforme "eDozvil", prenose ukrajinski mediji.

Predstavnici 500 kompanija završili su programe izgradnje kapaciteta prema standardima usklađenim sa zahtjevima EU, prenosi Srna.