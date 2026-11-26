Prećutkivanje činjenice da je u dvije operacije hrvatskih snaga tokom 90-tih godina život izgubilo oko 1.500 srpskih civila, a izbjeglo njih 250.000 predstavlja zločin, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rusije, koja je komentarisala najnoviju rezoluciju EP o Vukovaru u kojoj nema ni riječi o srpskim žrtvama.

"Radi se o još jednom pokušaju falsifikovanja istorije. Sukob na području Hrvatske doveo je do velikog broja žrtava i izbjeglica. U dvije operacije hrvatskih snaga, Bljesak i Oluja, ubijeno je oko 1.500 srpskih civila a izbeglo više od 250.000. Prećutkivanje tih činjenica je zločin", rekla je Zaharova na brifingu za novinare.

Još jednom je skrenula pažnju na kurs u pravcu politizacije i iskrivljavanja istorijskih činjenica, kao i potpirivanja međunacionalne mržnje u tom, ionako nestabilnom, regionu.

Evropski parlament usvojio je u cjelini Rezoluciju o 35. godišnjici pada i razaranja Vukovara, na zajednički prijedlog pet poslaničkih grupa.

Usvojenom Rezolucijom o Vukovaru, vlasti Srbije se pozivaju da omoguće pristup relevantnim ratnim arhivama, objave sve informacije o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica, bore se protiv nekažnjivosti za ratne zločine i olakšaju nalaženje, identifikaciju i dostojanstven povratak posmrtnih ostataka žrtava njihovim porodicama.

Rezolucijom koju je podnijelo 17 evroposlanika, među kojima je i svih 12 poslanika iz Hrvatske, Srbija se poziva da konačno, na “istinski inkluzivan i transparentan način, usvoji odavno najavljeni zakon o nestalim osobama“.