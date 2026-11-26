Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da se nada brzom sklapanju sporazuma Rusije i Ukrajine da bi se zaustavilo veliko krvoproliće.

"Tokom mojih razgovora u Kini sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, proveo sam mnogo vremena govoreći o tome da bih volio da Putin povuče svu vojnu agresiju protiv teritorija širom Evrope, u nadi da će se između Rusije i Ukrajine postići sporazum, i to brzo", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da "zaista vjeruje" da postoji velika mogućnost da se to dogodi.

"Hiljade ljudi ubijane su svakog mjeseca, to je potpuno krvoproliće. Biće odata velika počast svima", napisao je Tramp.

On je naveo da je reagovano sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom o ratu Rusije i Ukrajine, te sukobu u Iranu.

"Takođe smo detaljno razgovarali o značaju toga da Rusija i Ukrajina izbjegavaju bilo kakve akcije koje namjerno ili nenamjerno proširuju rat i o značaju što bržeg postizanja mirnog rješenja za rat", naglasio je Tramp.