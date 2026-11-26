Hakeri su provalili u nacionalni registar Danske i pristupili ličnim podacima 11.000 ljudi, saopštilo je danas dansko Ministarstvo za digitalne poslove.

Danske vlasti saopštile su da su ažurirale i modernizovale svoje bezbjednosne sisteme nakon prethodnog hakerskog napada, koji se dogodio početkom oktobra, kada je nezakonito pristupljeno podacima 8,8 miliona ljudi, prenosi Euronjuz.

Uprkos tome, „administracija Sistema za civilnu registraciju (CPR) otkrila je novi bezbjednosni propust“, saopštilo je Ministarstvo za digitalne poslove.

„Incident je zaustavljen zahvaljujući novom tehničkom sistemu za praćenje pristupa podacima, koji je uveden nakon prvog incidenta“, navodi se u saopštenju.

Ni počinioci najnovijeg napada ni oni koji stoje iza oktobarskog hakovanja još nisu identifikovani.

Nakon hakerskog napada na nacionalni registar u oktobru, neidentifikovana osoba kontaktirala je danski list „Politiken“ na engleskom jeziku, putem šifrovane usluge za razmjenu poruka, i preuzela odgovornost za upad.

Navodni haker tada je rekao da je pristupnu tačku u nacionalni registar pronašao za nekoliko sati, koristeći pristupne podatke bivšeg zaposlenog u maloj danskoj kompaniji.

Haker je tada naveo da je lozinka zaposlenog bila 123456.

Agencija za civilnu bezbjednost u septembru je podigla nivo prijetnje od sajber napada na Dansku na „visok“.