Španski ekonomista Pablo Ernandez de Kos trebalo bi da naslijedi Kristin Lagard na mjestu predsjednika Evropske centralne banke /ECB/ nakon konsultacija lidera EU, rekle su agenciji DPA evropske diplomate.

Nominaciju Ernandeza de Kosa formalno treba da odobre zemlje evrozone.

Podrška Ernandezu de Kosu dolazi nakon što je Holandija povukla svog kandidata Klasa Knota, bivšeg šefa holandske centralne banke i jedinog drugog kandidata za tu funkciju.

De Kos je od jula 2025. godine na čelu Banke za međunarodna poravnanja u Bazelu.

Prethodno je obavljao funkciju guvernera Banke Španije od 2018. do 2024. godine. Tokom tog perioda, bio je i član Upravnog savjeta ECB, koji čine guverneri nacionalnih centralnih banaka zemalja evrozone.

Mjesto predsjednika ECB biće upražnjeno ranije nego što se očekivalo, budući da je Lagardova najavila da će se povući 7. februara, gotovo devet mjeseci prije isteka mandata.