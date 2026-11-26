Zima je u četvrtak čvrsto stegla Austriju – obilne snježne padavine koje su počele tokom noći izazvale su velike probleme u saobraćaju, brojne nezgode i nestanke struje širom zemlje. Situacija bi tokom dana mogla dodatno da se pogorša, jer meteorolozi najavljuju nastavak padavina.

U Beču i Gracu do sada je napadalo oko 10 centimetara snega, u Klagenfurtu 11, dok je u Špitalu na Dravi izmjereno 12 centimetara.

Zdravlje Stiže sezona prehlada: Evo šta nas može zaštititi

Kolaps u Beču i kašnjenja na aerodromu

Dolazak zime najteže je pogodio austrijsku prestonicu i okolinu. Bečka obilaznica (A21) bila je potpuno zatvorena u oba smjera zbog zaglavljenih vozila, a tokom jutarnjeg špica stvorile su se velike gužve na glavnim gradskim saobraćajnicama.

U Beču je zabilježen i udes autobusa u kojem su povrijeđene četiri osobe, dok gradski prevoz saobraća uz znatna kašnjenja.

Vremenske neprilike odrazile su se i na bečki aerodrom Švehat. Svi avioni morali su da prođu proceduru odleđivanja prije polijetanja, što je dovelo do pojedinačnih kašnjenja, ali nadležni poručuju da je situacija pod kontrolom i da sve zimske službe rade punim kapacitetom.

Hiljade bez struje i zastoji na glavnim auto-putevima

U južnoj pokrajini Koruškoj snijeg je jutros ostavio oko 8.000 domaćinstava bez električne energije, a nekoliko hiljada ljudi i dalje čeka normalizaciju snabdevanja.

Veliki problemi zabilježeni su i na ključnim tranzitnim pravcima kroz Austriju:

Zbog mećave i poprečenih kamiona, privremeno su bili zatvoreni tunel Karavanke, kao i dijelovi auto-puta Tauern (A10) ka Salcburgu. Na Južnom auto-putu (A2) vozila su se kretala brzinom pješaka.

Srbija Izbio požar u porodičnoj kući: Stradala žena

U Tirolu, Salcburgu i Koruškoj došlo je do niza nezgoda i kilometarskih zastoja, zbog čega je na većini planinskih prevoja uvedena obavezna upotreba lanaca za snijeg.

Željeznica: Austrijske železnice (OBB) beleže kašnjenja na pojedinim linijama, dok je na dvije regionalne pruge u Koruškoj i Tirolu uveden zamjenski autobuski prevoz.

Austrijski centar za upozoravanje na nevrijeme (UVZ) zadržao je na snazi upozorenja na obilne snježne padavine za Tirol i Forarlberg, kao i upozorenja na jak vjetar za Salcburg, Gornju i Donju Austriju, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez.

(Kurir)