Niz institucija u Velsu ignorisao je vapaje oca i propustio da zaštiti dvogodišnjeg dječaka kojeg su baka i djed na kraju nasmrt pretukli, pokazao je nezavisni izvještaj o zaštiti djece.

Službe u Velsu propustile su niz prilika da zaštite dvogodišnjeg Itana Ivs-Grifitsa, koji je preminuo 16. avgusta 2021. godine nakon smrtonosne povrede glave u domu bake i djeda u Garden Sitiju, u grofoviji Flintšir. Dječak je bio pretučen, izgladnjen i dehidriran, a u trenutku smrti na tijelu je imao čak 40 vidljivih modrica i tragova zlostavljanja.

Nakon što je izvještaj razotkrio da nadležni nisu reagovali na upozorenja dječakovog oca, Odbor za zaštitu sjevernog Velsa uputio je izvinjenje, dok je vijeće okruga Flintšir priznalo zaključke izvještaja i izrazilo duboko žaljenje.

Doživotni zatvor za baku i djeda

Djed Majkl Ivs (49) i baka Keri Ivs (47) osuđeni su 2025. godine na doživotni zatvor zbog ubistva, dok je majka Šanon Ivs (29) osuđena na 12 godina zatvora zbog nanošenja ili dopuštanja smrti dječaka, kao i zbog okrutnosti prema djetetu.

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Sudija je tokom izricanja presude istakao da su baka i djed vodili sistematsku kampanju kako bi slomili dijete, dok je u tekstualnim porukama Majkl Ivs pisao da će dječak morati „naučiti na teži način“. Navedeno je i da je u danima prije ubistva dvogodišnjak bio samo sjena nekada zdravog i punašnog djeteta.

Otac preklinjao da dijete ne vode baki i djedu

Porodica Ivs bila je odranije poznata zdravstvenim i obrazovnim institucijama, socijalnoj službi i policiji zbog porodičnog nasilja, ovisnosti i beskućništva, uz čak 36 evidentiranih prijava od 2016. godine. Uprkos tome, velik dio predmeta zatvaran je bez daljeg postupanja, a komunikaciju među službama otežavali su i neusklađeni računarski sistemi.

Kada su se u junu 2021. godine dječakovi roditelji razišli, otac Vil Grifits preklinjao je policajce i socijalne radnike da dijete ne vode baki i djedu, ali ta informacija uopšte nije proslijeđena socijalnoj službi. Iako je majka kasnije obavijestila službu da Itan živi sa bakom i djedom, adresa u sistemu nije ažurirana niti je izvršena bilo kakva provjera.

Prema službenim smjernicama u Velsu, socijalni radnici moraju obići djecu iz registra zaštite svakih deset dana, ali Itan posljednje tri sedmice prije smrti uopšte nije viđen. Izvještaj donosi 16 preporuka za jačanje sistema zaštite djece, uz zaključak da je glas malenog dječaka bio sistematski ignorisan, piše Bi-bi-si.