Komercijalna vozila Citroen Jumper NG opozivaju se zbog mogućeg curenja goriva koje može dovesti do požara, objavljeno je na portalu NEPRO.

Povlačenje vozila obuhvata određene primjerke proizvedene od 2. decembra 2025. do 31. jula 2026. godine.

Na vozilima obuhvaćenim opozivom gorivo može da procuri na prigušivaču pritiska goriva. Ako dođe u dodir sa izvorom paljenja, gorivo može da se zapali i izazove požar.

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Kako da provjerite da li je vaš kombi obuhvaćen

Vlasnici mogu da se obrate ovlašćenom servisu Citroena i provjere po broju šasije (VIN) da li je njihov primerak obuhvaćen opozivom.

Oznaka kampanje je G4A, a na portalu NEPRO opoziv je evidentiran 25. novembra pod brojem 141/2026.

(Kurir)