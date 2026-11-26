Jedna osoba je poginula, a jedna teško povrijeđena u sudaru dva automobila na putu Kovin-Bavanište, potvrđeno je u Policijskoj upravi u Pančevu.

Starija žena, koja je bila putnica u jednom automobilu, preminula je na licu mjesta, dok je vozač sa teškim tjelesnim povredama prevezen u bolnicu.

Od siline udara jedno vozilo se zapalilo, rečeno je za Tanjug u pančevačkoj Policijskoj upravi.

Na toj dionici saobraćaj je bio kratkotrajno obustavljen.