Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba je poginula, a jedna teško povrijeđena u sudaru dva automobila na putu Kovin-Bavanište, potvrđeno je u Policijskoj upravi u Pančevu.
Starija žena, koja je bila putnica u jednom automobilu, preminula je na licu mjesta, dok je vozač sa teškim tjelesnim povredama prevezen u bolnicu.
Od siline udara jedno vozilo se zapalilo, rečeno je za Tanjug u pančevačkoj Policijskoj upravi.
Na toj dionici saobraćaj je bio kratkotrajno obustavljen.
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