Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dragan J. Vučićević biće saslušan danas pred tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nakon što je juče uhapšen zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela - izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde.
Naime, kako je juče saopštilo tužilaštvo, njemu je juče određeno zadržavanje do 48 sati.
Ispred zgrade Palate pravde okupili su se zaposleni na "Informeru".
Takođe, među okupljenima je i Nebojša Krstić, kao i poslanik poslaničke grupe "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Mirković, prenosi "Blic".
Na okupljanje su pozvali redakcija Informera i Asocijacija novinara Srbije (ANS).
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
57 min0
Srbija
1 h2
Srbija
1 h0
Srbija
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu