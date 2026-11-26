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Foto: Tanjug/AP/Oliver Bunić

Dragan J. Vučićević biće saslušan danas pred tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nakon što je juče uhapšen zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela - izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i ometanje pravde.

Naime, kako je juče saopštilo tužilaštvo, njemu je juče određeno zadržavanje do 48 sati. Ispred zgrade Palate pravde okupili su se zaposleni na "Informeru". Takođe, među okupljenima je i Nebojša Krstić, kao i poslanik poslaničke grupe "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Mirković, prenosi "Blic". Na okupljanje su pozvali redakcija Informera i Asocijacija novinara Srbije (ANS).

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