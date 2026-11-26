Najmanje jedan član posade je poginuo kada je rano jutros potonuo tanker koji je prevozio dizel-gorivo na pedesetak kilometara od obale španskog ostrva Ibice, saopštila je lokalna Služba za vanredne situacije.

U saopštenju se ističe da je spaseno svih 17 članova posade, ali da je jedan preminuo nakon prijema u bolnicu "Kan Mises" na Ibici. Šest mornara prebačeno je na aerodrom Ibica, a potom u dvije bolnice, gdje su im ustanovljene lakše povrede, uglavnom od hipotermije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Balearskih ostrva saopštilo je da je tanker "Med Emre" plovio pod zastavom Malte, iz Algerikasa ka Barseloni, te je moguće da je prevozio 7.000 tona dizela kada je potonuo.

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Španske vlasti poslale su brod "Klara Kampoamer" specijalizovan za uklanjanje naftnih mrlja sa mora, dok letjelica istražuje oblast, prenosi Srna.

Vode sjeveroistično od Ibice stanište su morskih kornjača, delfina i balearskog zovoja, jedne od najugroženijih morskih ptica u Evropi.