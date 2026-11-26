EU teško može da dobije ulogu posrednika ili učesnika u procesu pronalaženja rješenja za sukob u Ukrajini zbog svojih ultimatuma, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je u razgovoru sa novinarom Pavelom Zarubinom komentarisao uslove koje je EU postavila za početak mirovnog procesa, nakon što je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozvala na "zimsko energetske primirje" i neometan pristup plovila ukrajinskim lukama.

"Naravno, uz takve ultimatume je veoma teško dobiti ulogu posrednika ili učesnika u mirovnim pregovorima", naveo je Peskov, prenosi Srna.