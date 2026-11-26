Autor:ATV redakcija
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EU teško može da dobije ulogu posrednika ili učesnika u procesu pronalaženja rješenja za sukob u Ukrajini zbog svojih ultimatuma, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je u razgovoru sa novinarom Pavelom Zarubinom komentarisao uslove koje je EU postavila za početak mirovnog procesa, nakon što je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozvala na "zimsko energetske primirje" i neometan pristup plovila ukrajinskim lukama.
"Naravno, uz takve ultimatume je veoma teško dobiti ulogu posrednika ili učesnika u mirovnim pregovorima", naveo je Peskov, prenosi Srna.
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