Kijev je u srijedu kasno naveče bio meta novog ruskog napada balističkim raketama.

Prema prvim informacijama, pogođeni su tržni centar i još dva objekta na istočnoj strani grada, a u napadu su povrijeđene četiri osobe.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da napad još traje, pozivajući stanovnike da ne napuštaju skloništa dok ne prođe opasnost.

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Među povrijeđenima su dvije osobe koje su zadobile teže povrede, naveo je Kličko u objavi na Telegramu.

Prema njegovim riječima, jedna od pogođenih zgrada pretrpjela je velika oštećenja. Objekti su se nalazili na istočnoj strani rijeke Dnjepar, koja dijeli ukrajinsku prijestonicu.

Svjedoci Rojtersa javili su da su se tokom napada u gradu čule dvije serije snažnih eksplozija, dok su upozorenja na opasnost od novih udara i dalje bila na snazi.