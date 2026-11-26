U centralnom dijelu Crne Gore i na Primorju danas je na snazi crveni meteoalarm zbog najavljenih obilnih padavina, jakih udara vjetra i mogućih vremenskih nepogoda.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apelovali su na građane da postupaju odgovorno, izbjegavaju boravak u blizini vodotoka i područja podložnih plavljenju, kao i da putovanja planiraju u skladu sa vremenskim uslovima.

U kontinentalnim i planinskim predelima najavljeni su udari vetra preko 50 kilometara na sat i jaka kiša sa najmanje 50 milimetara padavina za 24 sata, uz mogućnost vremenskih nepogoda i grada.

Iz MUP-a apeluju na građane da prate preporuke i zvanična obaveštenja nadležnih institucija, piše Tanjug.