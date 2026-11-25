Insistiranje Hrvatske na rješavanju graničnog pitanja sa Crnom Gorom dok zemlja pregovara o pristupanju EU "izgleda kao ucjena", rekao je u srijedu crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Demarkacija granice jedno je od otvorenih pitanja između dve susedne zemlje, koje Hrvatska želi da reši pre nego što Crna Gora postane 28. članica evropskog bloka.

Milatović podseća da Hrvatska, kada je pristupala EU, nije rešila pitanje granice sa Slovenijom, pa se pita zašto sada insistira na rešavanju pitanja sa Crnom Gorom.

Hrvatska ucjenjuje Crnu Goru

"To pomalo liči na neku vrstu ucjene. Ne očekujte od Crne Gore nešto što niste željeli da uradite sami u vrijeme kada je Hrvatska ulazila u EU. Hrvatska takođe ima svoje nacionalno dostojanstvo, ali i Crna Gora ima svoje nacionalno dostojanstvo", rekao je Milatović novinarima na samitu EU-Zapadni Balkan u Briselu.

On je najavio da će Podgorica uskoro poslati Zagrebu prijedlog za kompletno rješenje granice na kopnu i na moru, a ako Hrvatska to ne prihvati, ostaje međunarodni sud ili arbitraža.

Hrvatska vlada se sa ovim ne slaže i tvrdi da je kopnena granica riješena, a da je ostalo da se dogovori razgraničenje na moru.

Zagreb očekuje da Crna Gora potvrdi da poštuje odluku Arbitražne komisije Konferencije o Jugoslaviji (tzv. Badinterova komisija), koja je utvrdila da su granice između republika bivše Jugoslavije postale međunarodna granica u trenutku sticanja nezavisnosti i da se mogu mijenjati samo sporazumom novonastalih država.

Pomorske granice

Čitavo poluostrvo Prevlaka, uključujući i rt Oštro, administrativno je pripadalo Hrvatskoj prije raspada zajedničke države. Badinterova komisija nije utvrdila morske granice jer nije bilo međurepublikanskih morskih granica unutar bivše Jugoslavije.

Milatović ističe da podržava zaključke komisije, ali da je sve bilo po tim zaključcima, onda bi Hrvatska riješila granična pitanja sa susjednim zemljama – Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom, i Srbijom.

"Komisija je izašla sa pravno-političkim stavom da administrativne granice unutar bivše Jugoslavije treba da postanu državne granice, ali to ne znači da je na taj način rešeno razgraničenje određenih linija na kopnu i na moru", rekao je crnogorski predsjednik.

Hrvatska je sredinom oktobra poslala dokument državama članicama i liderima evropskih institucija u kojem je navedeno osam zahtjeva koje bi Podgorica morala da ispuni kako bi dobila zeleno svetlo Zagreba, uključujući i demarkaciju kopnene granice. U dokumentu se navodi da su "stručnjaci utvrdili da razlike na terenu ne prelaze 220 metara i da se mogu riješiti tokom procesa demarkacije, nakon potpisivanja sporazuma o kopnenoj granici".

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u petak da je "stav Hrvatske jasan, čist i da se neće mijenjati" i dodao da sporazum sa Hrvatskom treba da bude jednostavan jer je Crna Gora već riješila pitanja razgraničenja sa Kosovom i Bosnom i Hercegovinom po istim principima.

"Sve ostalo bi bilo izuzetno iznenađujuće i može se sa naše strane pročitati, ako baš želimo da budemo potpuno analitični, da možda neko ima pretenzije na hrvatsko kopno", rekao je Plenković, koji se ipak nada da to nije slučaj.