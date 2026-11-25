Gradsko vijeće Grada Omiša na sjednici održanoj u srijedu uveče donijelo je odluku da se 13. avgust proglasi Danom sjećanja na katastrofalni požar koji je tokom ljeta pogodio to područje.

Usvojena je i odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći porodicama poginulih i osobama koje su zadobile teške povrede.

Doneseni su i kriterijumi za isplatu naknade štete nastale u požaru u kojem je život izgubilo šest osoba.

U prvoj fazi naknada će se isplaćivati isključivo za legalne stambene objekte. Gradski vijećnici su na početku sjednice, tokom rasprave koja je trajala više od dva časa, saslušali izvještaje predstavnika policije, vatrogasaca, civilne zaštite, Hrvatskih autocesta i drugih službi, nakon čega su im postavljali pitanja.

Sistem za rano upozoravanje nije aktiviran

Tokom sjednice moglo se čuti da se u vrijeme katastrofalnog požara na putu nalazilo čak 10.000 ljudi, te da sistem za rano upozoravanje SRUUK nije aktiviran kako ne bi došlo do izazivanja panike. Takva odluka donesena je na osnovu procjene situacije na terenu.

Vijećnici su raspravljali i o odluci o kriterijumima i planu raspodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelimično otklanjanje posljedica štete od požara.

Porodicama svake smrtno stradale osobe biće isplaćena jednokratna novčana pomoć od 40.000 evra, dok će osobe koje su pretrpjele teške zdravstvene posljedice dobiti po 80.000 evra.

Usvojen je i prijedlog da se 13. avgust svake godine obilježava kao Dan sjećanja Grada Omiša, što je predložio predsjednik Gradskog vijeća Karlo Vukasović.

Vukasović je najavio da se u narednom periodu očekuju i isplate naknada za vozila, poslovne objekte i ostale izgorjele površine. Istakao je da je trenutno najvažnije nadoknaditi štetu ljudima čiji su stambeni objekti uništeni, jer im je to osnovni uslov za život.

Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić naglasio je da je učinjeno sve kako bi se spriječilo da tragedija bude još većih razmjera.

Reakcija bila brza, ali nedovoljna

Na sjednici je utvrđeno da su tokom požara imali dovoljno tehničke opreme i da je reakcija nadležnih službi bila brza, ali nedovoljna.

Zbog toga su se vijećnici saglasili da je u budućnosti potrebno više raditi na prevenciji, prije svega čišćenju parcela i podsticanju sadnje biljnih vrsta koje nisu lako zapaljive.

"Ljudi su važniji od zidova. Prvo ćemo riješiti pitanje teško povrijeđenih i onih koji su izgubili svoje najmilije. Nakon toga slijedi prva faza, koja se odnosi na stambene objekte, a potom i sve ostale štete. To je uglavnom sve procijenjeno. Sredstva su strogo kontrolisana i namjenska", rekao je Močić.

Dodao je da je osnovni princip utvrditi konačnu štetu i u odgovarajućem postupku isplatiti utvrđeni procenat naknade.

Požar kod Omiša izbio je 13. avgusta u ranim večernjim časovima na području Lokve Rogoznice, nakon čega se, nošen jakim vjetrom, proširio prema Omišu, Mimicama, Stanićima, Medićima, Nemiru i rubnim dijelovima grada.

U požaru život izgubilo šest osoba

Izgorjelo je više od 1.000 hektara niskog rastinja, šume, trave, maslinjaka i drugih kultura, a vatra je uništila brojne kuće, poslovne prostore, ugostiteljske objekte i vozila.

Evakuisano je oko 2.000 stanovnika i turista, od kojih su mnogi spasavani morskim putem. U gašenju požara učestvovalo je 300 vatrogasaca iz devet hrvatskih županija.

U požaru je poginula jedna osoba, dok je još pet osoba preminulo od posljedica zadobijenih povreda u bolnicama u Zagrebu i Splitu.

Zbog razmjera štete, broja povrijeđenih i dramatičnih okolnosti, ovaj događaj svrstan je među najteže i najrazornije požare u novijoj hrvatskoj istoriji.

Zabilježena je višemilionska materijalna šteta, a uzrok požara još nije utvrđen.

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