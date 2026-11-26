Policija u Zagrebu riješila je još jednu prevaru u kojoj su se počinioci predstavljali kao ljekari.

Oni su 70-godišnju ženu ubijedili da je članu njene porodice potrebna hitna operacija koju mora da plati, nakon čega im je predala čak 9.000 evra, prenosi Indeks.

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Za prevaru je osumnjičen 42-godišnji muškarac koji se već nalazi u istražnom zatvoru zbog drugih prevara, dok njegov zasad nepoznati saučesnik još nije pronađen.

Prema sumnjama policije, dvojica muškaraca telefonom su kontaktirala 70-godišnjakinju i dovela je u zabludu pričom da je članu njene porodice potrebna operacija za koju je neophodno hitno platiti.

Žena je povjerovala u njihovu priču i predala novac 42-godišnjaku.

Ranije uhapšen na granici sa Srbijom

Riječ je o muškarcu kojeg je policija i ranije više puta krivično prijavljivala zbog različitih krivičnih djela.

U oktobru je uhapšen zajedno sa 70-godišnjim muškarcem na graničnom prelazu Bajakovo, prilikom pokušaja izlaska iz Hrvatske u Srbiju.

Policija ih sumnjiči da su prevarili 69-godišnjakinju iz zagrebačkog naselja Susedgrad, koju su ubijedili da joj je ćerka povrijeđena u saobraćajnoj nesreći.

U tom slučaju materijalna šteta iznosila je oko 50.000 evra.

Tokom pretresa vozila policajci su u prenosnom frižideru pronašli skrivenu torbicu sa novcem za koji se sumnja da potiče od prevare.

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Policija upozorava građane

Policija je u više navrata upozoravala građane na prevare u kojima se počinioci predstavljaju kao ljekari i zloupotrebljavaju njihov strah za članove porodice.

Građanima se savjetuje da u slučaju ovakvih poziva ne predaju novac, da informacije provjere direktno sa članovima porodice i da o svemu obavijeste policiju.

Protiv 42-godišnjaka podnijet je poseban izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

(Telegraf.rs)