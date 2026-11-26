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U protekla 24 časa u porodilištima Republike Srpske rođene su 23 bebe.

U Banjaluci je rođeno deset beba. U Bijeljini su rođene tri bebe. Po dvije bebe rođene su u Doboju, Istočnom Sarajevu i Trebinju. Po jedna beba rođena je u Zvorniku i Prijedoru. Banja Luka Dijelovi šest ulica bez struje: Pogledajte spisak isključenja u Banjaluci

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