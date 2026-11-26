Autor:ATV redakcija
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U protekla 24 časa u porodilištima Republike Srpske rođene su 23 bebe.
U Banjaluci je rođeno deset beba. U Bijeljini su rođene tri bebe.
Po dvije bebe rođene su u Doboju, Istočnom Sarajevu i Trebinju. Po jedna beba rođena je u Zvorniku i Prijedoru.
Banja Luka
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