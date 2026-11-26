Terorističke aktivnosti Kijeva u Sredozemnom i Baltičkom moru izazivaju zabrinutost među primorskim državama, uključujući i one koje su članice NATO-a, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Što se tiče širenja konflikta u Ukrajini, po svoj prilici, misli se na pokušaje kijevskog režima da proširi geografiju tog konflikta. Vidimo terorističke aktivnosti kijevskog režima na Sredozemnom moru, na Baltiku. To ne može da ne izazove zabrinutost priobalnih država, uključujući i Alijansu generalno", rekao je Peskov novinarima.

On je ukazao da niko ne bi želeo da se sukob proširi, a da su postupci kijevskog režima veoma opasni.

Srbija Potpuni hit: Snimak Gagija Jovanovića pogledalo 300.000 ljudi

Osim toga, osvrnuo se na odnos predsjednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Kako je istakao, predsjednici imaju veoma poslovne, pragmatične, pa čak i prijateljske odnose.

"To im pomaže da razgovaraju o najsloženijim pitanjima gdje postoje brojna neslaganja, ali istovremeno postoje određene oblasti gdje se viđenje dva šefa država poklapa", rekao je portparol Kremlja novinarima, prenosi RT Balkan.