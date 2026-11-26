Crveni meteoalarm na snazi je u centralnoj Crnoj Gori i na Primorju zbog obilnih padavina i jakog vjetra, a nevrijeme je već izazvalo probleme u saobraćaju. Avion Er Srbije iz Beograda umjesto u Tivat sletio je u Podgoricu.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore apelovali su na građane da budu oprezni, izbjegavaju boravak u blizini vodotoka i područja podložnih plavljenju, kao i da putovanja planiraju u skladu sa vremenskim uslovima.

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U centralnim dijelovima zemlje očekuju se udari vjetra jači od 17 metara u sekundi, odnosno preko 50 kilometara na sat, kao i obilna kiša sa najmanje 50 milimetara padavina za 12 sati. Moguće su i vremenske nepogode praćene gradom.

Slične vremenske prilike najavljene su i u kontinentalnim i planinskim predjelima, gdje se očekuju udari vjetra preko 50 kilometara na sat i najmanje 50 milimetara kiše za 24 sata.

Avion iz Beograda umjesto u Tivat sletio u Podgoricu

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova jutarnji let Er Srbije iz Beograda, koji je trebalo da sleti u Tivat, preusmjeren je na aerodrom u Podgorici.

Odluku je donio kapetan aviona tipa ATR72 nakon neuspjelog pokušaja slijetanja u Tivat.

Poplavljeni putevi u Tivtu, bujice na ulicama

Loše vrijeme, jak jugo, niska oblačnost i obilne padavine jutros su izazvali brojne probleme u saobraćaju u Tivtu.

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Velika količina kiše pokrenula je bujice koje su na više mjesta poplavile puteve. Zbog izlivanja vode u Solilima trenutno je neprohodan lokalni put Tivat–Radovići–Luštica.

Na terenu je Komunalna policija, koja zaustavlja vozila i preusmjerava ih nazad prema Tivtu, odnosno Krtolima, prenose podgoričke "Vijesti".

Iz MUP-a ponovo apeluju na građane da prate zvanična obavještenja i preporuke nadležnih službi, kao i da izbjegavaju nepotrebna putovanja dok traju nepovoljne vremenske prilike.

(Mondo)