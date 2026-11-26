Tridesetšestogodišnja žena osuđena je zbog smrti svog tromjesečnog djeteta 2022. godine, koje je preminulo nakon što je pronađeno bez svijesti, sa kokainom u organizmu.

Dete, Alister fon Li, proglašeno je mrtvim u bolnici u Lankaširu, u Velikoj Britaniji, 9. avgusta 2022. godine, nekoliko sati nakon što je ostavljeno bez nadzora u automobilu tokom dužeg vremenskog perioda, jednog vrelog ljetnog dana.

Njegova majka, 36-godišnja Džoana Li, priznala je krivicu za zlostavljanje djeteta, saopštila je policija Lankašira u utorak, 24. novembra, piše magazin "Pipl".

Istraga je otkrila užasno zlostavljanje kojem je Li izložila dijete tokom dana koji je prethodio njegovoj smrti.

Dana 8. avgusta 2022. godine, Li je krvlju nacrtala obrnuti krst na Alisterovom čelu, a zatim napravila fotografije i snimke koje je potom poslala prijateljima, navela je policija Lankašira u saopštenju.

Policija je saopštila da se ona tokom tog dana "ponašala nepredvidivo", između ostalog, vozila se sa probušenom gumom i sa kokainom u organizmu, dok je Alister bio u automobilu.

Dijete je ostavila samo u vozilu na duže vrijeme tokom vrelog ljetnog dana, dok je ono bilo gladno i plakalo, navela je policija.

Rano ujutru 9. avgusta policajci su došli u kuću Li nakon prijave da Alister ne diše. Zatekli su majku Džoane Li kako djetetu daje vještačko disanje.

Policija je saznala da je Li putem Fejsbuka pozvala svoju majku i rekla joj: "Mama, Alister je mrtav", prenosi "Telegraf".