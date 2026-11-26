Autor:ATV redakcija
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Velika Britanija je javno priznala da utvrđuje listu meta za terorističke napade Kijeva na Rusiju, rekla je danas portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Razgovori Londona o mogućoj upotrebu dronova protiv, kako navode, legitimnih vojnih meta duboko u teritoriji Rusije nije ništa drugo nego javno priznanje da listu sličnih meta utvrđuje Velika Britanija i potom je prosljeđuje teroristima u Kijevu kao instrukcije", istakla je Zaharova.
Ona je navela da zaposleni u stranim odbrambenim kompanijama koje učestvuju u napadima protiv Rusije predstavljaju legitimne mete.
Prema njenim riječima, posljednji sastanak "koalicije voljnih" pokazuje njihov nedostatak interesa za mirno rješenje i odlučnost u namjeri da se sukob produži, prenosi Srna.
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