Velika Britanija je javno priznala da utvrđuje listu meta za terorističke napade Kijeva na Rusiju, rekla je danas portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Razgovori Londona o mogućoj upotrebu dronova protiv, kako navode, legitimnih vojnih meta duboko u teritoriji Rusije nije ništa drugo nego javno priznanje da listu sličnih meta utvrđuje Velika Britanija i potom je prosljeđuje teroristima u Kijevu kao instrukcije", istakla je Zaharova.

Ona je navela da zaposleni u stranim odbrambenim kompanijama koje učestvuju u napadima protiv Rusije predstavljaju legitimne mete.

Prema njenim riječima, posljednji sastanak "koalicije voljnih" pokazuje njihov nedostatak interesa za mirno rješenje i odlučnost u namjeri da se sukob produži, prenosi Srna.