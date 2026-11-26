Trudna zatvorenica pobjegla je u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko nakon što je preuzela kontrolu nad policijskim vozilom kojim su je vraćali u zatvor sa prenatalnog pregleda, saopštila je uprava zatvorskog sistema te savezne države.

Rebeka Tejlor (26) sjela je za volan vozila „Dodž džorni“ i pobjegla u trenutku kada su službenici, koji su prevozili nju i još jednu zatvorenicu, stali da kupe hranu u Albukerkiju, objavili su lokalni mediji.

Iz uprave zatvorskog sistema Novog Meksika saopšteno je da su vozilo i njena zatvorska uniforma naknadno pronađeni, ali da je Tejlor i dalje u bjekstvu.

U objavi na Fejsbuku navedeno je da je bila u zatvoru zbog više optužbi za krađe i provale, prenosi Bi-Bi-Si.

Prema pisanju lokalnih medija, druga zatvorenica, koja se takođe vraćala sa prenatalnog pregleda, uspjela je da izađe iz automobila u trenutku kada je Tejlor u srijedu ujutro, po lokalnom vremenu, preuzela kontrolu nad vozilom.

Svi zatvori bili pod bezbjednosnom blokadom

U toku je potraga za bjegunicom u kojoj učestvuje više službi, potvrdila je zatvorska uprava. Bi-Bi-Si je od uprave zatražio najnovije informacije o slučaju.

„Albukerki žurnal“ objavio je da je Tejlor u drugom tromjesečju trudnoće.

— Tokom prevoza nije bila vezana. Prema trenutnim saznanjima, jedan službenik je u trenutku incidenta bio pored vozila, ali ne i u njemu — izjavila je portparolka zatvorske uprave Britani Rembah.

Nakon bjekstva zatvorenice, svi zatvori u Novom Meksiku stavljeni su pod bezbjednosnu blokadu, koja je ukinuta u četvrtak u 6.00 časova.

Međutim, u zatvoru „Vestern Nju Meksiko korekšns fasiliti“, u kojem je Tejlor bila smještena, i dalje su na snazi posebna ograničenja kretanja, a posjete trenutno nisu dozvoljene.

Građani su upozoreni da ne prilaze Rebeki Tejlor ukoliko je uoče, već da odmah pozovu policiju.

(Indeks)