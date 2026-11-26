Autor:ATV redakcija
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Portparol iranskih oružanih snaga Abolfazl Šekarči negirao je da je vojska Islamske Republike napala lokaciju u Kuvajtu na kojoj su poginula dvojica Italijana.
Šekarči je rekao da u toj regiji nije bilo ofanzive niti vojnih operacija iranskih oružanih snaga, prenijeli su iranski državni mediji.
Svijet
Dvojica Italijana poginula u napadu dronom u Kuvajtu
Italija je prethodno objavila da su dva njena državljanina poginula u napadu iranskog drona na Kuvajt.
Izvor je rekao Rojtersu da je riječ o tehničarima njemačke namjenske kompanije "Rajnmetal".
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