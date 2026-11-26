Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo dostigao je 12.001, sa 5.904 smrtna ishoda od početka epidemije sredinom maja, saopštio je Nacionalni institut za javno zdravlje.

Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti i Svjetska zdravstvena organizacija upozorili su u zajedničkom saopštenju da je epidemija i dalje u "akutnoj fazi i da zahtijeva intenzivirano djelovanje", prenijela je Sinhua.

Uporno prenošenje virusa, visoka smrtnost, oružani sukobi, raseljavanje stanovništva i ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti i dalje ometaju napore za suzbijanje epidemije, navodi se u zajedničkoj objavi.

SZO je prošle sedmice ponovo potvrdila da epidemija predstavlja vanrednu situaciju u javnom zdravlju od međunarodnog značaja, prenosi Srna.