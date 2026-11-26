Izbori u Turskoj biće održani 2028. godine, ali bi mogli da budu pomjereni u odnosu na planirano vrijeme u maju, a kandidat za predsjednika biće Tajip Erdogan, izjavio je turski potpredsjednik Dževdet Jilmaz.

Jilmaz je rekao da se vladajući politički blok saglasio da se Erdogan ponovo kandiduje za tu funkciju.

"Izbori će biti održani 2028. godine. Vodi se diskusija o tome da li bi mogli da budu održani mjesec dana ranije ili dva mjeseca ranije. Mogli bi se malo pomjeriti unaprijed", rekao je Jilmaz.

Erdoganu je ovo treći predsjednički mandat, a do sada je pobijedio na izborima 2014, 2018. i 2023. godine, prenosi Srna