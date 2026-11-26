Blizu 600.000 korisnika ostalo je bez struje u SAD na Dan zahvalnosti, podaci su veb sajta za praćenje prekida snabdijevanja "Pauer autidž".

Situacija se naglo pogoršala, a broj pretplatnika koji nemaju pristup internetu porastao je sa 470.000 na gotovo 597.000 za samo nekoliko sati.

Najteže su pogođeni istočni i centralni dijelovi zemlje. Virdžinija prednjači po broju prekida struje sa oko 218.000 pretplatnika, a slijede Misuri sa 151.000 i Merilend sa oko 79.000.

Značajni poremećaji detektovani su u Sjevernoj Karolini, Pensilvaniji, Nju Džersiju, Ilinoisu i Zapadnoj Virdžiniji, prenosi Srna.