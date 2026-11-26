Kineske vlasti objavile su plan razvoja i primjene komunikacione mreže šest ge, koja bi trebalo da budu završene do 2030. godine, prenijela je Sinhua.

Cilj plana je unapređenje razvoja nove mreže i završetak izgradnje sistema satelitskog interneta u niskoj Zemljinoj orbiti.

Osim toga, Kina će promovisati razvoj integrisanih mreža velikih razmjera, poput industrijskog interneta i interneta za vozila, znatno će poboljšati razvoj "pametne" infrastrukture i dalje će jačati industrijski ekosistem, navodi se u planu.

Utvrđene su mjere za poboljšanje osnovnih mreža, mreža zasnovanih na svemiru i međunarodnih mreža, kao i integrisanih mreža, što će komunikacije učiniti pametnijim, ekološki prihvatljivijim, bezbednijim i otpornijim.

Kada je riječ o industrijskom ekosistemu, plan poziva na ubrzanje razvoja ultrabrze optičke komunikacije, kao i na integraciju kompjuterskih resursa i komunikacionih mreža.

Težiće se unapređenju tehnološkog istraživanja dubokog svemira, Zemlje, dalekog mora, uz istovremeno promovisanje integracije interfejsa mozak-računar kroz vještačku inteligenciju, prenosi Srna.