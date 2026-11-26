Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da bi smanjenje dugoročnog budžeta EU za 204 milijarde evra bila "strateška greška" i da će se Francuska protiviti daljim smanjenjima u pregovorima unutar bloka.

Makron je, govoreći nakon sastanka Evropskog savjeta u Briselu o budžetu bloka za period od 2028. do 2034. godine, rekao da će smanjenje budžeta oboriti evropske javne investicije ispod nivoa investicija Kine i SAD.

"Ovo su stvarna smanjenja, a Francuska ne podržava nikakve dalje rezove", rekao je francuski predsjednik.

Makron je dodao da Francuska traži kompromis između zemalja koje žele više sredstava za kohezionu politiku i onih koje se zalažu za veće smanjenje potrošnje.

On je podržao odgađanje otplate zajmova EU iz vremena pandemije kovida i uvođenje poreza na digitalne usluge širom EU kada novi budžet stupi na snagu, prenijela je agencija Anadolija.

Makron je insistirao da Francuska zadrži pravo na punu raspodjelu sredstava u iznosu od 66,25 milijardi evra u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Francuski predsjednik je rekao da je moguće da se dogovor o budžetu postigne na decembarskom sastanku Evropskog savjeta, ali je upozorio da "neće potpisati neuravnotežen sporazum", prenosi Srna.