Foto: TANJUG/AP PHOTO/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Kovčeg sa tijelom mitropolita bačkog Irineja izložen je danas u ranim jutarnjim časovima u hramu Sveta Tri Jerarha poznatijem kao Almaška crkva u Novom Sadu, gdje će biti služena zaupokojena liturgija.

Svetu liturgiju u 9.00 časova i čin opijela nad odrom mitropolita Irineja služiće Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje otačastvenih arhijereja, arhijereja iz sestrinskih pravoslavnih crkava i brojnog sveštenstva i monaštva, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Opijelo arhijereju Irineju biće služeno u 12.00 časova. Poslije opijela, mitropolit bački Irinej biće sahranjen u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, prenosi Srna.

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