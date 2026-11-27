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Foto: Pixabay

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u mjestu Klupci kod Loznice, kada je automobil udario djevojčicu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, djevojčicu je automobil udario na pješačkom prelazu kod vojne kasarne. Region Hrvatska na udaru snijega i ledene kiše: Problemi na putevima Ona je hitno prevezena u bolnicu. Na lice mjesta izašla je policija i obavila uviđaj. (Kurir)

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