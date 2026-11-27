Autor:ATV redakcija
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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u mjestu Klupci kod Loznice, kada je automobil udario djevojčicu.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, djevojčicu je automobil udario na pješačkom prelazu kod vojne kasarne.
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Ona je hitno prevezena u bolnicu.
Na lice mjesta izašla je policija i obavila uviđaj.
(Kurir)
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