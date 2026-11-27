Nekadašnji novinar magazina "Tajm" i zamjenik američkog državnog sekretara Strob Talbot preminuo je u 80. godini poslije duge bolesti, u svom domu u Ist Hemptonu, u saveznoj američkoj državi Njujork, saopštio je njegov sin Devin Talbot.

Talbot, koji je preminuo u četvrtak, obavljao je funkciju zamjenika američkog državnog sekretara u administraciji predsjednika Bila Klintona, a potom je bio na čelu Instituta Brukings, prenio je danas Politiko.

"Strob je bio dobar i izuzetno inteligentan čovjek koji je doprinio da naš svijet bude mirniji i bezbjedniji", izjavio je Klinton nakon Talbotove smrti.

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Talbot je studirao na univerzitetima Jejl i Oksford, gdje je dijelio sobu sa Klintonom.

Tokom studija na britanskom univerzitetu, nakon što je obavljao praksu u magazinu "Tajm" u Moskvi, redakcija ga je zamolila da pomogne u prevođenju procurjelih memoara Nikite Hruščova, nekadašnjeg prvog sekretara Komunističke partije Sovjetskog Saveza, koji je smijenjen 1964. godine.

Talbot je prihvatio zadatak, što mu je donijelo izvjesnu reputaciju još u mladosti, ali i posao u tom magazinu.

Od novinarstva do visoke diplomatije

Poslije 21 godine provedene u magazinu “Tajm”, gdje se bavio sovjetsko-američkim odnosima i obavljao različite funkcije, uključujući dužnost šefa vašingtonskog biroa i kolumniste za spoljnu politiku, prema njegovoj biografiji na sajtu Stejt departmenta, dobio je poziv od novoizabranog predsjednika Bila Klintona, piše "Glas Srpske".

Talbot se pridružio Stejt departmentu 1994. godine i ubrzo postao zamjenik državnog sekretara.

Na toj funkciji bio je jedan od arhitekata pristupa Klintonove administracije Rusiji i drugim bivšim sovjetskim republikama, a vodio je i pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Indije nakon indijskih nuklearnih proba 1998. godine.

Kao zamjenik američkog državnog sekretara, bio je jedan od arhitekata Bonskih ovlašćenja specijalnog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, a uz Viktora Černomirdina i Martija Ahtisarija učestvovao je u pregovorima kojima je 1999. godine okončan rat na Kosovu i Metohiji.

Bio je i jedan od arhitekata Kumanovskog sporazuma i Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Talbot je kasnije, od 2002. do 2017. godine, bio predsjednik Instituta Brukings. Tokom tog perioda predsjedavao je i Savjetodavnim odborom za spoljnu politiku Stejt departmenta.

Autor više od 10 knjiga

On je, takođe, autor više od deset knjiga. Njegova posljednja knjiga, pod naslovom "Upozorenje naših osnivača: Doba razuma susreće se sa dobom Trampa", objavljena je 2020. godine.

Rođen je 1946. godine u Dejtonu, u američkoj saveznoj državi Ohajo. Iza sebe je ostavio dva sina, Devina i Ejdrijana, i šestoro unučadi.

Njegova prva supruga Bruk Širer preminula je 2009. godine, a kasnije se oženio književnicom Barbarom Lazir Ašer.

(Glas)