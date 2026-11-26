Uspješno je priveden kraju trogodišnji projekat TESLA, u okviru kog su razvijeni napredni alati vještačke inteligencije koji razumiju, čitaju i pišu na srpskom jeziku, a svi resursi su sada besplatno dostupni javnosti.

Tim Univerziteta u Beogradu saopštio je da završava trogodišnji projekat TESLA (Text Embeddings Serbian Language Applications) koji finansira Fond za nauku Srbije, a u kome su razvijeni alati vještačke inteligencije koji razumiju srpski jezik, čitaju ga i pišu na njemu.

Najvažniji rezultat tog projekta je, kako se naglašava, portal koji integriše razvijene resurse, modele i alate za analizu, obilježavanje, istraživanje i generisanje teksta.

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Precizira se i da projekat TESLA daje srpskom jeziku sopstvenu osnovu, na kojoj domaći istraživači, nastavnici, institucije i kompanije mogu da razvijaju alate prilagođene našem jeziku, umjesto da se oslanjaju na rješenja koja su pravljena za druge, pa to nije samo tehnološko već i kulturno pitanje.

"Što više komuniciramo, učimo i radimo uz pomoć tehnologije, to je važnije da jezik koji govorimo u tom svijetu bude ravnopravan, a ne prevod sa strane. TESLA zato ostavlja trajnu osnovu na kojoj nauka i kultura u Srbiji mogu da grade dalje", ističu u saopštenju predstavnici Tima.

Dodaju i da su željeli da svima koji razvijaju digitalne alate za srpski jezik olakšaju rad, pa su im zato pod‌jednako važni i jezički modeli i pažljivo pripremljene zbirke tekstova na kojima se oni obučavaju.

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"Nadamo se da će kolege naše rezultate koristiti u istraživanju i nastavi i da će na njima graditi svoja rješenja. Sve što smo napravili otvoreno je i dostupno, jer jezik pripada svima koji ga govore", navedeno je u saopštenju.

Rezultati projekta dostupni su istraživačima, nastavnicima, programerima i svima koje zanima, preko platformi Hugging Face i GitHub i projektnog portala na kome se modeli mogu i isprobati,a rezultati su već predstavljeni u naučnim radovima i na konferencijama i radionicama.

U saopštenju se podsjeća da je projekat TESLA realizovan od 2023. do 2026. i da ga je sproveo tim Univerziteta u Beogradu, Rudarsko-geološkog fakulteta i Filološkog fakulteta, uz podršku Društva za jezičke resurse i tehnologije JeRTeh.

Projekat je finansirao Fond za nauku Republike Srbije u okviru programa PRIZMA.