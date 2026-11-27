Školski okrug Los Anđelesa onemogućio je funkcije vještačke inteligencije (AI) u Guglovoj pretrazi na uređajima koje koristi oko pola miliona učenika, dok školski okruzi širom SAD razmatraju prelazak na druge pretraživače zbog neslaganja sa kompanijom Gugl.

Odluka je donijeta zbog zabrinutosti da bi učenici mogli da koriste AI umjesto samostalnog razmišljanja i učenja, prenio je Rojters.

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Funkcija "AI Overview", koja prikazuje sažetke i odgovore generisane veštačkom inteligencijom uz rezultate pretrage, isključena je nakon što su roditelji i aktivisti zatražili ograničavanje takvih alata.

Školski okrug saopštio je da je funkcija privremeno suspendovana kako bi digitalno okruženje učenika bilo bezbjedno i primjereno njihovom uzrastu.

Spor je nastao jer Gugl ne nudi mogućnost da škole isključe AI, a da učenicima istovremeno ostave pristup klasičnoj pretrazi.

Gugl je najavio da će školama podrazumijevano isključiti četbot "Gemini" i druge alate zasnovane na vještačkoj inteligenciji, ali će administratori moći da ih naknadno aktiviraju.

Dva najveća školska okruga u SAD, Njujork i Los Anđeles, ranije su uveli jednogodišnji moratorijum na korišćenje generativne vještačke inteligencije među učenicima.

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Stotine zaposlenih u Guglu potpisale su peticiju tražeći da kompanija omogući školama da koriste pretragu bez funkcija vještačke inteligencije.

(Tanjug)