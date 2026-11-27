Čišćenje rerne spada u one poslove po kući koje većina domaćica odlaže koliko god može. Zagorjeli ostaci hrane, masnoća i tvrdokorne mrlje se vremenom nakupljaju, a da biste ih skinuli, često vam treba mnogo strpljenja, vremena i ribanja.

Ipak, jedan jednostavan trik može znatno da vam olakša ovaj posao, i za njega vam ne treba nikakvo skupo sredstvo za čišćenje.

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Potrebni su vam samo obična tableta za mašinsko pranje sudova i malo tople vode. Ovakav način čišćenja naročito je praktičan za staklo na vratima rerne, na kom se često zadržavaju masne naslage koje običan sunđer teško skida.

Kako tabletom za suđe očistiti rernu?

Priprema tablete: Mali trik za veliki efekat

Najprije pripremite jednu tabletu za pranje sudova, a ako zatreba i drugu, kao i posudu sa toplom vodom. Bitno je da koristite klasične čvrste tablete, a ne gel kapsule.

Tabletu nakratko potopite u vodu, tek toliko da upije malo vlage i omekša. Pazite da je ne držite predugo u vodi, jer bi mogla da počne da se raspada.

Tehnika čišćenja: Kružnim pokretima do savršenstva

Onda njome prelazite direktno preko stakla na vratima rerne, kružnim pokretima. Ne treba vam ni sunđer ni dodatno sredstvo, jer sama tableta skida masne naslage.

Ako primjetite da se tableta tokom čišćenja suši, samo je ponovo nakratko umočite u vodu.

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Zašto je ovaj trik najbolji? Ušteda vremena i živaca

Najveća prednost ovog trika za čišćenje rerne nije ušteda, već mir. Umjesto da stojite nad vratima rerne sa sunđerom i sredstvom koje peče ruke, vi radite sa jednim predmetom koji već imate u kuhinjskom ormariću.

Staklo se čisti postepeno, krug po krug, i odmah vidite gdje je masnoća popustila. Kad posao ne traje cijelo popodne, manje je vjerovatno da ćete ga ponovo odlagati mjesecima.

Ne samo staklo: Očistite i metalni okvir rerne

Ovaj postupak se najčešće koristi za staklenu površinu vrata, ali možete ga probati i na metalnom okviru rerne. Na tim dijelovima će možda trebati malo više truda da skinete tvrdokorne naslage.

Završni koraci: Kako do savršeno čiste rerne?

Kad završite, uzmite čistu, vlažnu krpu i pažljivo obrišite sve ostatke prljavštine i tablete. Na kraju površinu prebrišite suvom krpom.

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Važno upozorenje: Prije nego što počnete čišćenje rerne tabletom

Važno: Prije čišćenja isključite rernu i sačekajte da se potpuno ohladi. Ne ribajte abrazivnim dijelovima tablete i pogledajte uputstvo proizvođača rerne da biste bili sigurni da ovakav način čišćenja odgovara njenoj površini. Poslije čišćenja dobro uklonite sve ostatke sredstva.

Probajte i uvjerite se: Rješenje za masne tragove je tu

Jednostavno, povoljno i bez komplikovanog ribanja, ovaj trik vrijedi probati sljedeći put kad vidite masne tragove na vratima rerne, prenosi Krstarica.