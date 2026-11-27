Аутор:АТВ редакција
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Кинески гигант брзе моде Шеин платиће 100 милиона долара како би окончао поступак америчке Федералне трговинске комисије, која га терети за обмањивање купаца у вези са роковима испоруке, рецензијама и поријеклом производа.
ФТЦ је саопштио да је против три Шеинове компаније у САД поднио тужбу Окружном суду за централни округ Калифорније, заједно са предлогом нагодбе на коју је компанија пристала.
Чланови комисије гласали су за предлог са 2:0, а нагодба ће постати правоснажна након што је судија одобри и потпише. Према наводима ФТЦ-а, цјелокупан износ биће намијењен обештећењу оштећених купаца.
Шеин се рекламирао као компанија која нуди брзу, транспарентну и поуздану испоруку. Међутим, десетине хиљада купаца пријавиле су да су њихове поруџбине стизале са закашњењем од неколико дана, недјеља, па чак и мјесеци, док неки никада нису добили наручене производе. Комисија тврди да компанија није прописно обавјештавала купце о кашњењима, иако је на то била законски обавезна.
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Када би купци покушали да добију помоћ, наилазили би на препреке. Шеин свакодневно у САД шаље готово милион пакета, а ФТЦ наводи да је у септембру 2025. године имао само 5 запослених у телефонској корисничкој подршци, чији број уопште није био објављен на интернет страници компаније. Захтјеви купаца често су остајали без одговора.
ФТЦ терети Шеин и да је систематски спречавао објављивање рецензија на својој интернет страници. Према наводима из тужбе, позитивне рецензије биле су објављиване, док су коментари купаца који су критиковали производе или их враћали били сакривани или брисани.
Најтеже оптужбе односе се на поријекло робе. Производе из линије „еволуШеин“ компанија је представљала као робу добављача који су на контролама, током којих се провјерава присуство дјечјег и принудног рада, остваривали натпросјечне оцјене. Међутим, ФТЦ тврди да Шеин није могао да достави ниједан доказ о таквим контролама.
Памук који је продаван као амерички, према наводима комисије, заправо је потицао из Кине, док за памук употријебљен у појединим производима није било могуће утврдити ниједну земљу поријекла.
Осим новчане исплате, нагодбом се Шеину забрањује да износи нетачне тврдње о роковима испоруке, скрива негативне рецензије, ускраћује купцима корисничку подршку и обмањује их тврдњама о контролама добављача и произвођача, као и о поријеклу производа, преноси б92.
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